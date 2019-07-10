رئيس الجمهورية: توفير الاحتياجات والخدمات لذوي الشهداء مهمة وطنية وانسانية

2019/07/10 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء، اهمية ايلاء عوائل الشهداء وضحايا الارهاب الاهتمام البالغ وتوفير الدعم الكامل لهم وتسريع اجراءات معاملات تعويضهم.

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