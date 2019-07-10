2019/07/10 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير التخطيط نوري صباح الدليمي ،اليوم الاربعاء، مع السفير الأرميني لدى العراق هراجيا بولاديان، سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التخطيط يبحث مع السفير الأرميني تعزيز التعاون بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التخطيط يبحث مع السفير الأرميني تعزيز التعاون بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).