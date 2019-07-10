2019/07/10 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، وذلك قبل الوقت المحدد.واشتملت الصيانة على عدد من الأعمال والمعالجات واستخدمت لذلك أحدث التقنيات وفقا لأفضل المواصفات العالمية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.وتأتي هذه الصيانة للكعبة المشرفة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنجاز الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد النعيم نيوز.

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