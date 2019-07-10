“بالصور” الامن الغذائي العراقي أمام مواجهة جديدة.. نفوق آلاف “النحل” في غابات كركوك!!!

2019/07/10 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق سجلت غابات “دغيلة” في قضاء الحويجة بكركوك نفوق الالاف من النحل الطنان اثر قيام عناصر مجهولة بوضع مواد سامة في المناحل وفقا لمصادر محلية.ويشهد العراق حملات ممنهجة تستهدف امنه الغذائي، حيث خسر ملايين الاسماك قبل أقل من عام، بالاضافة الى محاصيل الحنطة التي طالتها الحرائق قبل شهر.وعلى الرغم من اللجان […]

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