الرئيس التنفيذي لسيمنس: سنوفر التيار الكهربائي على مدى 24 ساعة .. وغدا سنوقع 13 اتفاقا لمشاريع محطات

2019/07/10 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس التفيذي شركة سيمنس الالمانية جو كايسر ، استعداد الشركة لتوفير التيار الكهربائي على مدى 24 ساعة يوميا للمواطن العراقي .وقال كايسر ردا على سؤال لوكالة وطن للانباء حول وعود توفير التيار الكهربائي في السنوات الماضية ، وهل ستتمكن سيمنس من تحقيقها :” نعم ..شركة سيمنس ستوفر التيار الكهربائي للمواطن العراقي لـ […]

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