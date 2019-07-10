صحيفة: قطر تعمل على خلقِ جيلٍ جديدٍ من الأخوان المسلمين

2019/07/10 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت صحيفة “العرب” اللندنية، اليوم الأربعاء، أن السلطات القطرية تربط مصيرها بمصير التنظيم الدولي لجماعة #الإخوان_المسلمين، وتجد في استمرار #الجماعة، التي توصف بالأخطبوط، ورقة في يدها […]

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