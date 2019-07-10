مجموعة استثمارية عالمية: تركيا تتجه صوب

2019/07/10 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مجموعة عالمية لإدارة الاستثمارات أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو انهيار اقتصادي، يشبه

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