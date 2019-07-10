اليورو قرب أدنى سعر في 3 أسابيع مع تقلص رهانات خفض قوي للفائدة الأمريكية

2019/07/10 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر اليورو قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار يوم الأربعاء مع تقليص المستثمرين توقعات خفض الفائدة

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