المسابقات تغير موعد إحدى مباريات الجولة المقبلة من الدوري الممتاز

2019/07/10 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، إجراء تغيير في موعد احدى مباريات الدولة المقبلة من الدوري الممتاز.وقال نائب رئيس اللجنة يحيى كريم لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة قررت إجراء تغيير في موعد إحدى مباريات الدوري الممتاز والتي تجمع بين الكرخ والحدود يوم الجمعة المقبل”.واوضح أن “المباراة ستقام في تمام الساعة السادسة […]

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