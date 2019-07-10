2019/07/10 | 15:48

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آرسنال يفتح خزائنه للتعاقد مع لاعبين من ريال مدريد

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يستأثر نجوم ريال مدريد، بِحيِّزٍ مُهم من الأنباء الإعلامية المُتعلقة بالميركاتو الصيفي الجاري، خاصةً بعدما جرى ترشيح أكثر من لاعب بالرحيل عن قلعة سانتياغو برنابيو.

ووفقاً لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن آرسنال عازم على التعاقد مع الثنائي لوكاس فاسكيز وماريانو دياز، وسيقدم في الأيام القادمة، عروضاً رسمية لإغلاق الصفقتين.

ولا يتلاءم فاسكيز ودياز مع خطط زين الدين زيدان للموسم الجديد، لذلك بات رحيلهما عن الفريق الملكي أمراً ملحاً إن أرادا الحصول على هامش أكبر للمشاركة في المباريات.

ويسعى فاسكيز للتواجد مع منتخب إسبانيا في كأس الأمم الأوروبية 2020، ولذلك يبحث عن المشاركة في عدد كبير من الدقائق خلال الموسم الجديد.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن آرسنال مستعد لتقديم عرضٍ مالي بقيمة 40 مليون يورو للتعاقد مع لوكاس فاسكيز، و20 مليون يورو لجلب ماريانو دياز، وذلك في ظل سعي أوناي إيمري لتعزيز هجوم الغانرز بلاعبين مميزين.انتهى3

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