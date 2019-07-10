نائب: التصعيد مع كردستان بهذه المرحلة ليس من مصلحة العراقيين

2019/07/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد النائب عن كتلة تحالف القوى فالح العيساوي، الاربعاء، ان التصعيد مع اقليم كردستان بهذه المرحلة ليس من مصلحة الشعب العراقي، ومن الممكن حل الاشكاليات بالاطر القانونية ومن خلال الحوارات والنقاشات.

وقال العيساوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الشعب العراقي اصبح اكثر وعيا وادراكا لما يجري بالساحة السياسية بالتالي فلايمكن ايهامه باي تصرفات او شعارات ينادي بها البعض"، مبينا ان "العراق يواجه اليوم تحديات داخلية وخارجية بالتالي فعلينا كممثلين للشعب ان نوازن العمل بعقلانية وحكمة".

واضاف العيساوي، ان "التصعيد مع اقليم كردستان بهذه المرحلة ليس من مصلحة الشعب العراقي، ومن الممكن حل الاشكاليات بالاطر القانونية ومن خلال الحوارات والنقاشات"، لافتا الى ان "رئيس البرلمان يعمل في هذا الملف بطريقة قانونية وبحسب ما نص عليه النظام الداخلي للمجلس، حيث وجه بإستضافة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير المالية فؤاد حسين، فضلا عن ممثل رئيس الوزراء وديوان الرقابة المالية الخميس المقبل لمناقشة هذا الملف".

واكد العيساوي، ان "المادة العاشرة من الموازنة واضحة واشارت بكل وضوح الى الزام حكومة الاقليم بتسديد ماقيمته 250 الف برميل يوميا مقابل تسليم الاقليم نسبتهم من الموازنة وبحال عدم الالتزام فان وزارة المالية ستوقف كل تخصيصات الاقليم باستثناء رواتب الموظفين وقوات البيشمركة".وكان النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، اكد في 8 تموز 2019 ان كتلة تيار الحكمة طالبت خلال جلسة البرلمان التي عقدت الاثنين الماضي بتعديل قانون الموازنة والزام حكومة اقليم كردستان بتسليم ما تصدره من نفط الى الحكومة الاتحادية وعدم صرف اي اموال الى الاقليم الا بعد تسديد الاقليم المستحقات الاتحادية، لكن رئاسة مجلس النواب امتنعت عن ذلك رغم تقديمنا تواقيع مرفقة مع الطلب.

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