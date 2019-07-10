2019/07/10 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إحباط محاولة تهريب 10 عجلات دون الموديل بميناء أم قصر الشمالي

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، إحباط محاولة تهريب 10

عجلات دون الموديل بميناء أم قصرالشمالي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مفارزها، تمكنت من احباط محاولة تهريب 10

عجلات دون الموديل في ميناء ام قصر الشمالي". واضافت، ان "ذلك جاء بناءا على معلومات من شعبة التراخيص واستخبارات

ام قصر الشمالي وتنفيذا لقرار قاضي تحقيق محكمة ام قصر، المتضمن

تشكيل لجنة مشتركة من مركز جمرك ام قصر ومركز شرطة الجمارك وشعبة

استخبارت وضابط قسم البحث والتحري منفذنا، وبعد الكشف على حاويات

عدد 3 حجم 40 قدم، تبين انها تحتوي بداخلها على عجلات دون الموديل

عدد 10".

واشارت الى، انه "تم احالة ما تم ضبطه الى مركز شرطة الجمرك لاتخاذ

الاجراءات القانونيه بحقها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط محاولة تهريب 10 عجلات دون الموديل بميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط محاولة تهريب 10 عجلات دون الموديل بميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).