شرطة بابل: الإطاحة بإثنين من تجار المخدرات بكمين في المحافظة

2019/07/10 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بابل… كشفت قيادة شرطة بابل ،اليوم الأربعاء، عن القبض على إثنين من تجار المخدرات بالجرم المشهود خلال كمين أمني محكم غرب الحلة.وقال المتحدث الإعلامي بإسم القيادة العقيد عادل الحسيني، في بيان، تلقت وكالة /بدر نيوز/، نسخة منه، إن “قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية ومن خلال معلومات تفيد بوجود إثنين من مروجي الأقراص […]

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