مسرور بارزاني يكشف الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومته .. شراكة بناءة ومستقرة مع بغداد

2019/07/10 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في اول خطاب ادلى به رئيس الوزراء الجديد لإقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الأربعاء، لعرض الخطوط العريضة لبرنامج عمل حكومته ، بعد وقت قصير من اداءه اليمين القانونية رئيساً للوزراء بعدما صادق البرلمان، وبأغلبية الأصوات، على حكومته ، تعهد بإدخال اصلاحات واسعة في الاقليم بما يسهم في تعزيز جميع القطاعات الحكومية ، مشيراً في الوقت نفسه الى أن أربيل وبغداد تريدان “علاقات مزدهرة” تخدم الجانبين.

مسرور بارزاني ، قال إنه عمل جاهداً على تشكيل حكومة شاملة منذ أن رشحه الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتولي المنصب ، بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 سبتمبر/أيلول 2018 وتصدرها الحزب ، مؤكداً أنه عمل مع كل الاحزاب والقوى لتشكيل “حكومة قوية” تخدم الشعب.

وتابع قائلا “لا يمكننا النجاح في تشكيل حكومة قوية إذا فرقتنا الانقسامات والخلافات”.

وأضاف بارزاني أن إقليم كوردستان يتطلع الى مزيد من التقدم في تعزيز “شراكة مستقرة وبناءة” مع الحكومة الاتحادية في العراق والاستفادة من الفرصة المواتية ومعالجة كل المشاكل القائمة على اساس الدستور.

وتابع “تريد اربيل وبغداد الأمن والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون”.

وأشار رئيس الوزراء الجديد الى أنه سيعمل على تأمين حصة عادلة للكورد من الموازنة الاتحادية.



لافتاً الى تشكيل هيئة خاصة بالتفاوض مع بغداد لحل المشاكل والاشكالات القائمة بينها واقليم كوردستان .



كما شدد على ان تطبيق المادة 140 وكل الحقوق الدستورية سيشكل لب المحادثات مع بغداد في اقرب وقت .

ونوّه مسرور بارزاني الى زيارة سيقوم بها لبغداد .

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي في إقليم كوردستان، سلط بارزاني الضوء على اعتماد الاقليم كلياً وبشكل “مفرط” على النفط والغاز، متعهداً بإصلاح القطاع العام وتنظيم قطاع الوظائف والعمل على ان يكون هناك اقتصاد متعدد المصادر في الاقليم ، كما اشار الى ديون على حكومة الاقليم السابقة ، لافتاً الى ان قسماً كبيراً من هذه الديون تقع على عاتق الحكومة الاتحادية التي كانت قد قطعت حصة اقليم كوردستان من الميزانية .

وتابع “يتعين أن نضمن أن حكومتنا تخدم شعب كوردستان بصورة شفافة ومسؤولة ” ، كما اشار الى ان حكومته ستقطع الطريق على هدر المال العام وانتهاج الشفافية في كل القطاعات المالية باقليم كوردستان خاصة قطاع النفط والعمل على انشاء صندوق المداخيل النفطية .

وقال إنه سيعمل على سداد ديون الاقليم وإدخال إصلاحات تنظيمية تسمح للشركات بالانتعاش، واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية ، لافتاً الى انه سيواجه الفساد ويبدأ اجراء اصلاحات .



داعياً وزراء حكومته الى تنفيذ البرنامج الحكومي ومراعاة مصالح المواطنين .

كما اشار الى انه سيعمل على معالجة جذرية لمشكلة الكهرباء المزمنة ، وكذلك اجراء اصلاحات في قطاعي التعليم والصحة والتقدم بهما.

ودعا بارزاني المجتمع الدولي إلى دعم حكومته وبرنامجها الإصلاحي، والمساعدة في حماية مكانة المنطقة كملاذ للمضطهدين والنازحين.

وكان برلمان كوردستان قد صادق في جلسته التي عقدها قبل ظهر اليوم الاربعاء ، على حكومة ائتلافية جديدة لاقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني.

ومنح البرلمان الثقة لمسرور بارزاني بأغلبية 88 صوتاً ولنائبه قوباد طالباني بأغلبية 73 صوتاً ، قبل ان يصوت النواب على وزراء الحكومة الجديدة .

وبعدها عرض رئيس الوزراء الجديد قائمة مرشحيه على النواب للمصادقة عليهم.

وصوت البرلمان على كل الاسماء المرشحة التي عرضها مسرور بارزاني لشغل الحقائب الوزارية الجديدة البالغة 21 وزارة.

وضمت الحكومة الجديدة ثلاث وزيرات.

وادى اعضاء الحكومة اليمين القانونية بمن فيهم رئيس الحكومة مسرور بارزاني ونائبه.

وشاركت كل الاحزاب الرئيسية في تشكيل الحكومة فضلاً عن المجموعات الدينية والقومية الصغيرة التي حصلت على عدة مناصب في الحكومة الجديدة .

وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة وزيراً مسيحياً وآخر تركمانياً وقد اديا اليمين القانونية بلغتهما الأم.

وكان مسرور بارزاني قدم قبل 48 ساعة من جلسة اليوم لائحة بأسماء مرشحيه الذين سيشغلون حقائب وزارية اشتملت في معظمها على اسماء جديدة.

وأرسل مسرور بارزاني قائمة مرشحيه الى البرلمان قبل يومين من انقضاء الموعد القانوني لتقديم تشكيلته الحكومية والمحددة بـ 30 يوماً ، وقد تم التكليف رسمياً في الـ 12 من يونيو/حزيران الماضي.

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