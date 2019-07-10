وما حاجة العراق إلى سبعين سفارة أو سفيرا في الخارج ؟!

2019/07/10 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / مهدي قاسم… عضو في لجنة الخارجية البرلمانية مستاء جدا !! ، لكون الأحزاب المحاصصة الفاسدة لم تتفق فيما بينها على حصص توزيع مناصب السفراء و الدبلوماسيين حسب الحصص الطائفية و الفئوية المعهودة ، و البالغة سبعين سفيرا* لهذا فهو يستعجل هذه الأحزاب لتتفق و تحسم هذه المسألة على أسرع وقت ممكن ، كأنما […]

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