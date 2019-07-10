دولة القانون يهاجم

2019/07/10 | 16:46

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بغداد:سومر نيوز

اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون النيابية عمار الشبلي، اليوم الاربعاء، "سياسيين منتفعين" بعدم تطبيق م...

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