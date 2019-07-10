مجلس كربلاء: ملفات فساد الطريحي في أروقة القضاء وهيأة النزاهة

2019/07/10 | 16:46

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بغداد:سومر نيوز

أفاد رئيس مجلس محافظة كربلاء، علي عبد المالكي، الاربعاء، أن الكثير من ملفات الفساد التي أقيل على إثرها ...

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