طقس لاهب في الوسط والجنوب.. تمهيداً لانخفاض الأسبوع المقبل

2019/07/10 | 16:46

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سومر نيوز: بغداد..



توقع متنبئون جويون، الاربعاء، أن تفوق درجات الحرارة العظمى حاجز الـ45 درجة مئوية لمناطق الوسط والجنوب...

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