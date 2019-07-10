بغداد تباشر غداً الخميس بصرف اجور محاضري الكرخ الثالثة

2019/07/10 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت محافظة بغداد مباشرة المديرية العامة لتربية بغداد الكر خ الثالثة غدا الخميس صرف اجور المحاضرين {بالمجان}.

وأشار بيان لاعلام المحافظة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، الى ان " عملية الصرف تأتي بعد مخاطبة السيد محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري الى وزارة المالية واستحصال موافقتها في ضوء تأكيداته المستمرة على ضمان حقوقهم وعرفاناً لما قدموه من جهود تطوعية طيلة سنوات خدمتهم"، موضحا ان " الكرخ الثالثة ستباشر بتوزيع اجور المحاضرين {بالمجان} في قسم الشؤون المالية التابع الى المديرية في منطقة الكاظمية المقدسة".واضاف ان" المحافظة جميع المحاضرين الذين وردت اسماؤهم في القوائم المرفقة من وزارة المالية ومحافظة بغداد والبالغ عددهم {الف و 341} محاضر ومحاضرة من الذين صدرت اوامر التعيين والمباشرة لعامي 2017 و2018 مراجعة القسم المذكور مع احضار المستمسكات الثبوتية الشخصية مع تأييد من ادارة المدرسة التي يعمل بها المحاضر معززبصورته الشخصية" .وبين، ان "المحاضرين الذين لم تظهر اسماؤهم سوف يتم اعادة احتساب كلفة رواتبهم واعتبارا من تاريخ مباشرة كلا منهم"، مؤكدا ان " عملية صرف باقي المحاضرين للمديريات المتبقية ستتم تباعا".انتهى

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