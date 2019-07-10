وزارة التربية توضح سبب تاخير اعلان نتائج الثالث متوسط

2019/07/10 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز}اعلن وزير التربية وكالة قصي السهيل ان "نسب النجاح الاولية للصف الثالث المتوسط مقاربة لنسب النجاح للعام الدراسي الماضي، منوها بأن "اللجان الامتحانية تعمل على تدقيق الدفاتر الامتحانية بشكل دقيق ما اخر عملية ادخال البيانات بشكل نهائي لضمان حق الطالب في المادة الامتحانية واعطائه حقه بالاجابة".

وذكر بيان لوزارة التربية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم أن "المديرية تعمل على اعداد النسب الخاصة بنجاح الطلبة في بغداد والمحافظات، وهناك نسب ستكون للناجحين والراسبين لكل محافظة مع عدد المدارس ونسب نجاحها، فضلا عن اعداد اسماء الطلبة الاوائل والمحافظات الاولى في نسب النجاح لطلبتها".



وبين السهيل ،ان "المديرية تشرف بشكل يومي ومباشر على عملية التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانية وعملية قراءة الدفتر الامتحاني تتم عن طريق نظام الكتروني يحقق الرصانة العلمية للدفتر الامتحاني"، منوها "بأن النظام يحد من وقوع الفاحص في المركز بالخطأ والحفاظ على دفتر الطالب الامتحاني.واكد ان "مراكز الفحص في بغداد تعمل على تصحيح الدفاتر بشكل مركزي لعموم طلبة البلاد، كما ان هناك مركزين الاول بجانب الكرخ لتصحيح الدفاتر الامتحانية لعشر محافظات"،مضيفا ان "لمركز الثاني سيستقبل بجانب الرصافة الدفاتر الامتحانية للمحافظات الاخرى عدا اقليم كردستان، وتمت تهيئة المركزين بجميع المستلزمات التي تضمن راحة الفاحصين واللجان الامتحانية من توفير مياه الشرب الباردة والمولدات الكهربائية لتوفير الطاقة الكهربائية في المركزين من السابعة صباحا ولغاية الخامسة عصرا مع استمرار عملية التصحيح خلال ايام العطل".انتهى

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