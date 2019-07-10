أسعار النفط ترتفع مع انخفاض مخزونات النفط الخام

2019/07/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات للقطاع انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية أكثر من المتوقع، مما قلص المخاوف من فائض

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