زلزال يضرب محافظة عراقية

2019/07/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ ضرب زلزال يوم الاربعاء 10 تموز 2019، محافظة دهوك، دون وقوع اية خسائر بشرية.وقال وار شوكت مسؤول اعلام مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي بمحافظة دهوك في تصريح صحفي ان الزلزال ضرب جنوب المحافظة في تمام الساعة 01:58 من ظهر اليوم، بشكل شعر المواطنون بقوته.واضاف: ان الزلزال استمر لمدة 10 ثواني، […]

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