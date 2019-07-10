2019/07/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

أعلنت هيئة التقاعد العامة، اليوم الاربعاء، استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة “كي كارد” وعدم استبدالها الا برغبة المتقاعد.

وقالت الهيئة ، انه “بناءً على الاجتماع التداولي المنعقد مع البنك المركزي العراقي لحصول موافقة البنك المركزي على اعتماد منتج ماستر كارد في دفع رواتب المتقاعدين فانه تقرر استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة الدفع الالكتروني كي كارد وعدم استبدالها ببطاقة اخرى الا بناءا على رغبة المتقاعد وبطلب تحريري منه وعدم اجبار اي متقاعد على استبدال البطاقة”.

وأضافت، انه “تقرر ايضا اعتماد بطاقة الدفع الالكتروني ماستر كارد (بصمة مع رقم سري) الصادرة من مصرف الرافدين مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية في دفع رواتب المتقاعدين الجدد المحالين الى التقاعد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقاعد تعلن استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة “كي كارد”) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقاعد تعلن استمرار دفع رواتب المتقاعدين ببطاقة “كي كارد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).