2019/07/10 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقام قسم التعبئة في هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الاشرف وبالتعاون مع البيت الثقافي النجفي، الأربعاء، دورة تدريبية لابناء شهداء الحشد من خلال تدريبهم على انشطة علمية وترفيهية على قاعة الشهيد القائد الشيخ كريم الخاقاني داخل المديرية.وتضمنت الدورة فعاليات عديدة منها محاضرة عن بناء الشخصية ومسابقات علمية وقراءة القصص وشرحها وعرض افلام تنموية وتوعوية، ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اقامة دورة تدريبية لابناء شهداء الحشد الشعبي في النجف) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اقامة دورة تدريبية لابناء شهداء الحشد الشعبي في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).