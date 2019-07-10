“بالفيديو” اختفاء ايرادات مرور بابل لعامين.. أكثر من 5 مليارات دينار لايعرف مصيرها!!!

2019/07/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق كشفت النائب عن بابل نورس الكريطي عن مصير مجهول لمليارات الدنانير المتحصلة عن جبايات مديرية مرور المحافظة.وقالت الكريطي في مؤتمر صحفي تابعته “يس عراق”،إن “خمسة مليارات و529 مليون دينار في بابل لعامين ونصف تذهب للمالية ولانعرف مصير هذه الاموال ولم تستلم المحافظة دينارا واحدا من هذه المليارات”.وخاطبت الكريطي هيئة النزاهة […]

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