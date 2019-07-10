أرقام “مخيفة” في الموت والعوق نتيجة حوادث الدراجات في كربلاء

2019/07/10 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلنت مدينة الإمام الحسين الطبية، الأربعاء، استقبالها أكثر من (2400) حالة شهريا نتيجة لحوادث الدراجات النارية.وقال مدير إعلام المدينة الطبية، حسين محمد فيحان لـ/ المعلومة /، إن “قسم الطوارئ في مدينة الأمام الحسين الطبية يستقبل يوميا (70-90) حالة بسبب حوادث الدراجات النارية التي باتت من الظواهر الخطيرة في المحافظة”.وأضاف، أن […]

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