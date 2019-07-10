2019/07/10 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ميركل ترتعش للمرة الثالثة..



هل هي بخير؟

قال متحدّث باسم الحكومة الألمانية يوم الأربعاء، إن المستشارة أنغيلا

ميركل بخير، وذلك بعدما شوهدت للمرة الثالثة في غضون أسابيع قليلة،

وهي ترتعش أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني.وقال المتحدث إن المناقشات مع ريني تسير وفق المخطط له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميركل ترتعش للمرة الثالثة.. هل هي بخير؟) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميركل ترتعش للمرة الثالثة.. هل هي بخير؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).