احباط محاولة تهريب( 10 )عجلات دون الموديل في ميناء ام قصرالشمالي

2019/07/10 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت المنافذ الحدودية، محاولة تهريب( 10 )عجلات دون الموديل في ميناء أم قصرالشمالي .وذكرت هيئة المنافذ في بيان” ان العجلات ضبطت في ثلاث حاويات بحجم 40 قدما مكعبا “.واضافت انه :” تمت احالة العجلات الى مركز شرطة الكمرك لاتخاذ الاجراءات القانونيه بحقها “./انتهى

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