محكمة ألمانية تصدر حكمها على عراقي لاجئ

2019/07/10 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محكمة ألمانية، الأربعاء، عن إصدارها قرار حكم طالب اللجوء العراقي علي بشار والذي أدين باغتصاب وقتل مراهقة....

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