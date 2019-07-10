نجم منتخب الجزائر يقترب من الدوري الإسباني

2019/07/10 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب النجم الجزائري، آدم أوناس لاعب نابولي الإيطالي من الانتقال إلى نادي إشبيلية الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة “آل ديسماركي” ونقلا عن الصحفي الشهير ألفا بالدي، فإن أوناس توصل لاتفاق مع المدير الرياضي لنادي إشبيلية، مونشي، بانتظار الضوء الأخضر من نادي نابولي الذي لا يمانع في بيع اللاعب.

ويبحث أوناس عن المشاركة في المباريات بشكل أكبر لإبراز قدراته، إذ أنه لم يكن لاعبا أساسيا مع ناديه الإيطالي خلال الموسم المنصرم، حيث شارك في 26 مباراة على مدار الموسم بمختلف المسابقات، وسجل 4 أهداف فقط.

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