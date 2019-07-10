أول عربية تفوز بجائزة “أفضل مغنية أوبرا شابة” في باريس

2019/07/10 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرح الديباني مغنية أوبرا مصرية تعتبر أول عربية في تاريخ أوبرا باريس، الديباني حصلت مؤخرا على جائزة أفضل مغنية شابة في الأوبرا الفرنسية.



إليك ما قالته لـRT Online.

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