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بالصور.. منح الثقة للكابينة الحكومية الجديدة في برلمان كوردستان


بالصور.. منح الثقة للكابينة الحكومية الجديدة في برلمان كوردستان
2019/07/10 | 17:02
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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