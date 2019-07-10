أمنية ديالى تصدر توجيهًا فوريًا بشأن ظاهرة تتعلق بـ“لوحات العجلات“ وتحذر المخالفين

2019/07/10 | 17:04

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بغداد اليوم - ديالى

اصدرت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاربعاء، اعماما فوريا بشأن ملف سرقة ارقام العجلات في المحافظة.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "المحافظة شهدت مؤخرا تكرار حوادث سرقة ارقام العجلات من قبل مجهولين".

واضاف الحسيني، أن "لجنته اصدرت اعماما فوريا بضرورة ابلاغ سائق اي عجلة تسرق ارقامها اقرب مركز شرطة لتفادي اي تعبات قانونية، خاصة وان بعض الارقام المسروقة تم استغلالها ووضعها في عجلات نفذت من خلالها عمليات ارهابية واخرى جنائية ومنها الخطف".

وتابع الحسيني، أن "اي شخص تسرق ارقام عجلاته ولم يبلغ سيتحمل التعبات القانونية".

بغداد اليوم- ديالى

قدمت النائب عن محافظة ديالى، ناهدة الدايني، الأربعاء، 10 تموز، 2019، مقترحا لإنهاء ما اسمته بالفراغات القاتلة بديالى.

وقالت الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ديالى تحوي مناطق ساخنة وغير آمنة، وهذه حقيقة لايمكن نكرانها

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الاربعاء (10 تموز 2019)، عن تسجيل حالات تسلل لمسلحي تنظيم داعش من محافظة صلاح الدين إلى محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "تواجد عناصر تنظيم داعش في حوض المطيبيجة الو

بغداد اليوم - كربلاء

أصدرت محكمة جنايات كربلاء حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت وفق قانون مكافحة الارهاب بحق مدان ادخل عجلات مفخخة استهدفت المحافظة ومحافظات اخرى.

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الهيئة الاولى في محكمة جنايات

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