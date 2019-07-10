وزارة التربية توضح نسبة نجاح الصف الثالث المتوسط وسبب تأخير إعلانها

وتابع، ان "المديرية تشرف بشكل يومي ومباشر على عملية التصحيح والتدقيق للدفاتر الامتحانية وعملية قراءة الدفتر الامتحاني تتم عن طريق نظام الكتروني يحقق الرصانة العلمية للدفتر الامتحاني، منوها بأن النظام يحد من وقوع الفاحص في المركز بالخطأ والحفاظ على دفتر الطالب الامتحاني، لافتا الى أن مراكز الفحص في بغداد تعمل على تصحيح الدفاتر بشكل مركزي لعموم طلبة البلاد، كما ان هناك مركزين الاول بجانب الكرخ لتصحيح الدفاتر الامتحانية لعشر محافظات".
واوضح، ان "المركز الثاني سيستقبل بجانب الرصافة الدفاتر الامتحانية للمحافظات الاخرى عدا اقليم كردستان، وتمت تهيئة المركزين بجميع المستلزمات التي تضمن راحة الفاحصين واللجان الامتحانية من توفير مياه الشرب الباردة والمولدات الكهربائية لتوفير الطاقة الكهربائية في المركزين من السابعة صباحا ولغاية الخامسة عصرا مع استمرار عملية التصحيح خلال ايام العطل".
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