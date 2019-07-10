حديثٌ عن حكومةِ طوارئ وانهيارات في تشكيلة عادل عبدالمهدي

2019/07/10 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد المحلل السياسي والباحث العراقي #أحمد_الشريفي، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي غير قادرة على مواجهة ملفات #الفساد التي تتورط بها شخصيات #حزبية كبيرة.ونقل […]

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