قطاع الناصرية الثاني يوضح حقيقة احتراق المبنى

2019/07/10 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:ألفرات نيوز} اوضح قطاع الناصرية الثاني للرعاية الصحية الاولية، حقيقة نشوب حريق داخل القطاع .

وقال مراسل {الفرات نيوز} ان "قطاع الناصرية الثاني للرعاية الصحية الاولية ينفي مانشر على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول نشوب حريق في داخل القطاع "،مبينا ان "الحريق نشب فقط في السياج الخارجي للقطاع اثر التماس كهربائي".وتابع انه"لا توجد هناك أضرار في الاجهزة او المستلزمات ولاتوجد هناك اي ضرار بشرية فقط في المحول الكهربائي".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي نشرت خبر نشوب حريق في قطاع الناصرية الثاني للرعاية الصحية الاولية .



انتهىبواسطة :علي الخفاجي

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