2019/07/10 | 17:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف النائب عن كتلة الحكمة المعارضة ستار الجابري، معلومات خطيرة تخص عقود الكهرباء.

وقال الجابري في مداخلة خلال جلسة مجلس النواب امس الأربعاء" قدمت تواقيع {43} نائباً لاستضافة وزير الكهرباء مضت 30 يوماً ولم يحضر الوزير الى مجلس النواب".



وأشار الى ان" الغريب في الامر ان بعض أعضاء البرلمان كانت لهم زيارات الى وزارة الكهرباء واستحصلوا على عقود للمقربين، بالمقابل المئات من المهندسين وذوي الاختصاص يعتصمون امام ابواب هذه الوزارة والوزير لم يكلف نفسه بمقابلة المعتصمين".وطالب رئاسة البرلمان" بتكليف لجنة النزاهة النيابية بالتحقيق في هذه الدرجات التي أعطيت للنواب على حساب المهندسين والمعتصمين امام الوزارة".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجابري يكشف معلومات خطيرة تخص عقود الموظفين في الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجابري يكشف معلومات خطيرة تخص عقود الموظفين في الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).