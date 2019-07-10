نائب: غياب الاعمار والتعويضات والخدمات لا زالت السمة الطاغية في نينوى

2019/07/10 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعا النائب محمد اقبال الصيدلي، إلى تكثيف الجهود المبذولة لاعمار مدينة الموصل ، لافتا الى ان التقارير الدولية وثقت حجم الدمار الكبير الذي لحق بها جراء العمليات العسكرية التي شهدتها ، مما يستلزم اهتماما اكبر ومتواصل لتغطية هذا الملف.





وأكد الصيدلي في بيان اصدره بمناسبة الذكرى الثانية لتحرير الموصل من ارهاب داعش، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “صفحة التحرير التي جسدت بطولات العراقيين وتلاحمهم يجب ان تعقبها صفحة البناء والاعمار والتعويضات والتي لا تقل اهمية عما سبقها ، لما لها من صلة وارتباط انساني بواقع الالاف من اهلها ممن لا زالوا غير قادرين على العودة الى منازلهم المدمرة”

وتابع، “من الضروري اليوم ايضاً تفعيل الخطط الأمنية والعسكرية لملاحقة بقايا فلول الارهابيين ممن لا زالوا يستغلون بعض الثغرات ويمارسون افعالهم الآثمة”، مبينا ان “تعويض المتضررين من اهالي نينوى ومساعدتهم على تأهيل مناطقهم كفيل بعودة الحياة إلى كافة ربوعها ، ومعها رجوع كافة النازحين ، مما يشكل امنية كبرى وطموح وطني مشترك لجميع العراقيين”.





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