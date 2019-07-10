2019/07/10 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة… قاسم الفهداوي ضمن اسماء السفراء المرشحين من تحالف القرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة… قاسم الفهداوي ضمن اسماء السفراء المرشحين من تحالف القرار وكالة خطوة برس.

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