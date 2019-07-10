مفارقة.. واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع طهران دون شروط مسبقة

2019/07/10 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ أكدت الولايات المتحدة في بيان وجهته إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها منفتحة على إجراء مباحثات دون شروط مسبقة مع إيران ومستعدة لتطبيق كامل العلاقات معها.وجاء في البيان الأمريكي: “لا توجد أسباب مقنعة تبرر توسيع إيران برنامجها النووي، وخطوة كهذه لا يمكن قراءتها سوى كمحاولة فظة وواضحة لابتزاز الأموال من المجتمع الدولي”.

وتابع: “ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لتحقيق المزيد من التقدم لاحقا في هذا المجال”.

وأضاف البيان البيان أن “الولايات المتحدة كانت قد أوضحت أنها منفتحة على التفاوض دون شروط مسبقة (مع إيران)، وأنها تعرض على إيران إمكانية التطبيع الكامل للعلاقات”

ويعقد مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث تقرير الوكالة الأخير حول تخطي إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي.

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