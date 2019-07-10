مفارقة.. واشنطن مستعدة لإجراء مباحثات مع طهران دون شروط مسبقة

وتابع: “ندعو إيران إلى العدول عن خطواتها النووية الأخيرة ووقف أي خطط لتحقيق المزيد من التقدم لاحقا في هذا المجال”.
وأضاف البيان البيان أن “الولايات المتحدة كانت قد أوضحت أنها منفتحة على التفاوض دون شروط مسبقة (مع إيران)، وأنها تعرض على إيران إمكانية التطبيع الكامل للعلاقات”
ويعقد مجلس المحافظين للوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء لبحث تقرير الوكالة الأخير حول تخطي إيران الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي.
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