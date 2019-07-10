2019/07/10 | 17:18

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بغداد: سومر نيوز

كشف النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، اليوم الأربعاء، عن وجود ضغوطات وتدخلات سياسية وصفها بالكبيرة، ...

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