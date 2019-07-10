صالح: كل ما يقدم للشهداء لا يوازي تضحياتهم بأنفسهم وأموالهم

2019/07/10 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى/8

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأربعاء، أهمية ايلاء عوائل الشهداء وضحايا الإرهاب الاهتمام البالغ وتوفير الدعم الكامل لهم وتسريع إجراءات معاملات تعويضهم.

وأشار صالح في

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