النزاهة النيابية: الفساد يعلو يوماً بعد أخر رغم تعدد الأجهزة الرقابية

2019/07/10 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… طالبت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بوضع حلول جدية لمكافحة آفة الفساد، مشيرة الى أن تعدد الأجهزة الرقابية أثبت انه لن يقدم شيئا.وقالت نصيف لـ /المعلومة/ إن “ العراق على مدى ١٥ عاما يعاني من ظاهرة انتشار الفساد والمفسدين في مفاصل الدولة المختلفة”، […]

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