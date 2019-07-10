أمريكا في اجتماع وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لمفاوضة إيران

2019/07/10 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت واشنطن بيانا أمام اجتماع وكالة الطاقة الذرية الدولية بشأن تخفيض إيران التزاماتها في الاتفاق النووي.

وأكد البيان الأميركي، أن النهج الحالي للنظام الإيراني يعمق عزلته الدولية، معتبرا توسيع برنامج إيران النووي محاولة لابتزاز المجتمع الدولي من أجل المال.

واضاف البيان، أن واشنطن مستعدة لعقد محادثات مع إيران دون شروط مسبقة، بما في ذلك إمكانية التطبيع الكامل للعلاقات.

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