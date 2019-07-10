2019/07/10 | 17:21

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العراق يؤكد استعداده لتسهيل مهمة توافد جماهير منتخبات غرب آسيا

بغداد/..



اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان الوزارة على استعداد لتسهيل مهمة جماهير المنتخبات المشاركة في بطولة غرب اسيا بكرة القدم التي ستقام في العراق مطلع شهر اب المقبل.

وقال رياض في بيان للوزارة تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "دوائر الوزارة المعنية ستعمل على تسهيل الحصول على سمات الدخول والامور التي تسهم في توافد الجماهير الى العراق لحضور منافسات بطولة غرب آسيا".

وستشهد البطولة مشاركة تسعة منتخبات هي العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن في المجموعة الاولى والأردن والسعودية والكويت والبحرين بالمجموعة الثانية.

ومن المقرر ان تقام البطولة خلال الفترة من 2 الى 14 آب المقبل.انتهى3

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