اليمين المتطرف

2019/07/10 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير أصدرت محكمة ألمانية، حكمها في قضية الفتاة "سوزانا" حيث قضت بسجن لاجئ عراقي مدى الحياة وذلك بعد اعتراف المدان بارتكابه الجريمة عند بداية المداولات.

المتهم العراقي علي بشار مذنب باغتصاب وقتل سوزانا فيلدمان الألمانية في 2018

ووجدت المحكمة أن المتهم العراقي علي بشار (22 سنة) المنحدر من إقليم كردستان، مذنب باغتصاب وقتل سوزانا فيلدمان (14 سنة) بتاريخ 23 آيار/مايو من العام 2018 في مدينة فيسبادن، بحسب موقع دويتشه فيلا الألماني.

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واستبعدت المحكمة إمكانية منح المواطن العراقي إطلاق سراح مشروط بعد 15 عامًا نظرًا لـ"انطواء الجريمة على قسوة استثنائية"، حيث أكد الادعاء العام أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا اغتصب وقتل المراهقة الألمانية سوزانا (14 عامًا) في نهاية آيار/مايو الماضي في إحدى الغابات القريبة من مدينة فيسبادن.

كان حزب "البديل من أجل ألمانيا" ومتطرفون آخرون من اليمين الأوروبي قد استغلوا الواقعة في حملتهم ضد سياسات المستشارة أنغيلا ميركل الخاصة باللجوء والهجرة.

كان اللاجئ العراقي علي بشار قد وصل مع أبويه وإخوته الخمسة إلى ألمانيا في العام 2015، في خضم موجة تدفق المهاجرين التي حملت أكثر من مليون شخص إلى ألمانيا، وقد تم العثور على جثة الضحية سوزانا مطلع حزيران/ يونيو عام 2018، واعترف بشار بقتل الفتاة إلا أنه نفى اغتصابها.

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