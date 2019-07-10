2019/07/10 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فولكس فاغن تعلن رسمياً توقف إنتاج السيارة الخنفساء..



والسبب!

أعلنت شركة “فولكس فاغن” الألمانية توقفها رسمياً عن إنتاج سيارتها من

طراز “بيتلز” الشهير باسم “السيارة الخنفساء”، بعد تاريخ طويل من

إنتاجها الذي امتد لثمانية عقود منذ عام 1938.وتعد السيارة جزءاً من أكثر الحقب الألمانية ظلاماً؛ حيث إنها اعتبرت

مشروعاً للنازية، وكانت رمزاً لنهضة ألمانيا الاقتصادية بعد الحرب

العالمية الثانية وازدهار الطبقة المتوسطة، كما كانت رمزاً لثقافة

الستينيات في الولايات المتحدة ولا تزال متميزة بتصميمها.ويعود التصميم الأصلي للسيارة للمهندس النمساوي فرديناند بورشه الذي

عيّن لتحقيق حلم أدولف هتلر ومشروعه بتصنيع سيارة للشعب تنتشر من

خلالها الملكية الخاصة للسيارات في ألمانيا على غرار السيارة “تي”

التي تنتجها شركة “فورد” الأمريكية.وبسبب الحرب العالمية الثانية ألغي الإنتاج المكثف للسيارة، وتحوّل

مصنع إنتاجها الكائن في الريف إلى إنتاج المركبات العسكرية باستخدام

العمالة قسراً من سائر أنحاء أوروبا، وكانت تعمل في ظروف مزرية.

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