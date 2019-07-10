مصر تكشف عن عدد اللاجئين السوريين والعراقيين على أراضيها

2019/07/10 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية لتأمين اللاجئين في إطار الحفاظ على الأمن القومي المصري....

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