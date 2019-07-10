الداخلية: القبض على عنصر من “داعش” في عملية أمنية بالموصل

2019/07/10 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى… كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على احد عناصر تنظيم “داعش” في عملية أمنية بالجانب الأيسر لمدينة الموصل.وقالت الوزارة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، إن “فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات إستخبارية دقيقة إعتقل احد عناصر عصابات داعش الارهابية”.[…]

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