نادي أربيل ينسحب من دوري الطائرة: لن نتعامل مع الاتحاد مستقبلاً

2019/07/10 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الإدارية لنادي اربيل الرياضي انسحاب فريقها بكرة الطائرة من دوري كوردستان.

وقال النادي في بيان ورد لشفق نيوز ان ادارة النادي قررت في اجتماع لها الانسحاب من دوري كوردستان لكرة الطائرة.

واضاف البيان ان "الهيئة الادارية لنادي اربيل الرياضي قررت ايضا عدم التعامل او التعاون مستقبلا مع هذا الاتحاد".

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